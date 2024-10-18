Акция против фальсификации президентских выборов прошла в Кишиневе

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Акция протеста против фальсификации в Молдове президентских выборов прошла в пятницу в Кишиневе.
Мероприятие организовало политическое формирование «Гражданский конгресс». Колонна протестующих прошла по центру столицы до здания Центральной избирательной комиссии. Участники держали в руках плакаты с надписями «Нет фальсификациям!», «Право на честные выборы = право на справедливое будущее». Сотни людей скандировали Jos falsificarea («Долой фальсификацию»).
«Майя Санду хочет украсть выборы с первого тура — только массовое голосование остановит фальсификацию выборов! ЦИК — руки прочь от наших голосов!» — заявили активисты движения.
Ранее участники Гражданского конгресса категорически осудили нарушение режимом Санду демократических норм в Молдове.
«Шаг за шагом, месяц за месяцем власть со всем большим куражом и вдохновением расправлялась с демократическими стандартами в стране», — отметили в политсиле.
Президентские выборы и конституционный референдум пройдут в Молдове 20 октября. Последним днем, когда разрешена предвыборная агитация, является пятница, 18 октября. В субботу в Молдове будет действовать «день тишины».