Лавров высказался о секретных пунктах «плана победы» Зеленского

«Мы не интересуемся секретными приложениями, и реакции Запада мы тоже не спрашиваем у наших западных коллег, даже если бы мы с ними общались. Но эта реакция на всех экранах, всех страницах, во всех соцсетях и каналах», — сказал Лавров по итогам третьего заседания Консультативной региональной платформы «3+3».