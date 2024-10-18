Губернатор Вячеслав Федорищев провел прием граждан

Как отметила Регина Воробьева, по поручению губернатора в региональный закон «О земле» вносится изменение — исключение критерия нуждаемости в жилье. По выбору многодетной семьи деньги можно будет целевым образом направить на частичное погашение ипотеки, приобретение жилого помещения или земельного участка, строительство жилого дома не только на землях под ИЖС, но и на садово-огородных участках. Планируется, что уже с января 2025 г. изменения вступят в силу.