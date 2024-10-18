«Война на Украине началась в 2014 году». Путин встречается с руководителями СМИ стран БРИКС

* ВВП стран БРИКС превышает показатели G7, а темпы роста выше мировых на 3,2%

* Работа БРИКС не направлена против кого бы то ни было, цель объединения — устойчивое развитие и процветание стран

* Россия максимально открыта для делового сотрудничества

* Россия стремится способствовать интеграции «новобранцев» в механизмы БРИКС

* Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров

* Страны БРИКС являются драйверами экономического роста, в объединении в ближайшие годы будет генерироваться основной рост мирового ВВП

* Экономический рост стран БРИКС все меньше будет зависеть от внешнего влияния.