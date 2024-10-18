«Война на Украине началась в 2014 году». Путин встречается с руководителями СМИ стран БРИКС

17:03 ❗️ Идет работа по организацию обмена финансовой информацией между банками стран-участниками БРИКС, рассказал Путин.
«Это аналог SWIFT. Это то, что обеспечивает международные расчеты», — пояснил президент РФ.
17:01 Проблем у США полно — Путин.
17:00 Идет проработка категории «страны-партнеры БРИКС», для России это прежде всего страны СНГ — Путин.
16:59 За БРИКС — большое будущее — Путин.
16:58 Формируются новый центры развития и силы, все они представлены в БРИКС — Путин.
16:56 Многие страны-члены БРИКС проявляют к Северному морскому пути большой интерес — Путин.
16:55 Чтобы создать единую валюту БРИКС, нужна большая интеграция экономик стран-участниц объединения — Путин.
16:54 Россия строит ледокольный флот, которого нет ни у кого в мире — Путин.
16:53 На данный момент мы не рассматриваем вопрос создания единой валюты БРИКС, он не созрел — — Путин.
16:48 У нас много инфраструктурных проектов — Путин.
16:43 Среди стран БРИКС в России наиболее популярно индийское кино — Путин.
16:40 Путин предложил восстановить и расширить работу «четверки» по урегулированию палестино-израильского конфликта.
16:38 ❗️ РФ предложит партнерам по БРИКС использование цифровых валют в инвестиционных процессах — Путин.
16:37 Россию вынудили отказаться от доллара, теперь она проводит 95% торговых операций с партнерами в национальных валютах — Путин.
16:34 Война на Украине началась в 2014 году, когда Запад во главе с США поддержал госпереворот — Путин.
16:33 РФ не стремится перестроить мир, возникновение новых центров силы — естественный процесс — Путин.
16:32 Главный способ урегулирования ситуации на Ближнем Востоке — создание палестинского государства — Путин.
16:31 США втаскивают европейцев в ухудшение отношений с Китаем, не спрашивая их разрешения — Путин.
16:29 США испортили отношения с Россией, вводят санкции, это негативно отражается на них — Путин.
16:28 Россия исходит из того, что Китай — ее стратегический партнер и союзник — Путин.
16:26 США сами ограничивают использование доллара как расчетной единицы, его доля в расчетах и резервах в мире снижается — Путин.
16:25 Размещение оружия США в Азии угрожает России и Китаю — Путин.
16:24 Санкции США против Китая обернулись против самого Вашингтона, американские товары становятся неконкурентоспособными — Путин.
16:23 США опоздали лет на 15, они не смогут остановить развитие Китая, как невозможно остановить восход Солнца — Путин.
16:22 Россия не лезет в отношения Китая с США — Путин.
16:20 В России просто безграничные энергоресурсы — Путин.
16:19 Взаимодействие России и Китая является одним из ключевых факторов стабильности в мире — Путин.
16:17 Расширение БРИКС — верный шаг, он повышает авторитет и влияние организации в мире — Путин.
16:16.
16:15 Рост экономического потенциала стран Глобального Юга и Африки будет сопровождаться ростом их влияния в мире — Путин.
16:13 У нас с Китаем сложились уникальные отношения — Путин.
16:11 30 стран изъявили желание сотрудничать с БРИКС — Путин.
16:10 БРИКС никогда не строился против кого бы то ни было — Путин.
16:09 Без стран БРИКС человечество не может существовать, включая продовольственное направление — Путин.
16:07 Каждая из стран БРИКС представляет ценность для мирового сообщества и БРИКС — Путин.
13:00 Перед встречей с руководителями СМИ российский президент выступил на деловом форуме БРИКС. Основные заявления:
* ВВП стран БРИКС превышает показатели G7, а темпы роста выше мировых на 3,2%
* Работа БРИКС не направлена против кого бы то ни было, цель объединения — устойчивое развитие и процветание стран
* Россия максимально открыта для делового сотрудничества
* Россия стремится способствовать интеграции «новобранцев» в механизмы БРИКС
* Россия ускоренно переключает транспортные потоки на надежных зарубежных партнеров
* Страны БРИКС являются драйверами экономического роста, в объединении в ближайшие годы будет генерироваться основной рост мирового ВВП
* Экономический рост стран БРИКС все меньше будет зависеть от внешнего влияния.
10:50 По словам помощника президента России Юрия Ушакова, на 18 октября также запланировано выступление Путина на Деловом форуме БРИКС.
10:45 В предыдущий раз Путин встречался с представителями международной прессы во время Петербургского международного экономического форума в июне. В мероприятии участвовали главы информационных агентств из Китая, США, Великобритании, Испании, Турции, Южной Кореи, Италии, Германии, Франции, Японии и стран СНГ.
10:30 Президент России Владимир Путин 18 октября проведет встречу с руководством ведущих средств массовой информации стран БРИКС. Мероприятие состоится в преддверии саммита сообщества — он пройдет с 22 по 24 октября в Казани. В предстоящем саммите впервые поучаствуют новые члены объединения: с 1 января участниками БРИКС стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.