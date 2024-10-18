Вопросы размещения ТКО обсудили Беглов и Дрозденко

Строительство современных комплексов по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов является важным шагом к улучшению экологической ситуации в обоих регионах и созданию эффективной системы обращения с отходами. Реализация этих проектов повысит качество жизни населения и положительно скажется на состоянии окружающей среды.