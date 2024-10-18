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Вопросы размещения ТКО обсудили Беглов и Дрозденко

Участники обсудили вопросы, связанные с реализацией проектов строительства комплексов, необходимых для Петербурга. Были определены меры по укреплению законности и улучшению межведомственного сотрудничества.

Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 18 октября, в правительстве Ленинградской области состоялось совещание, посвященное строительству комплексов по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории региона.

В мероприятии приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, прокуроры обоих регионов, руководитель Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, генеральный директор АО «Невский экологический оператор», представители надзорных органов и Федерального автономного учреждения «Главгосэкспертиза России».

Участники обсудили вопросы, связанные с реализацией проектов строительства комплексов, необходимых для Петербурга. Были определены меры по укреплению законности и улучшению межведомственного сотрудничества.

Строительство современных комплексов по обработке, утилизации и размещению твердых коммунальных отходов является важным шагом к улучшению экологической ситуации в обоих регионах и созданию эффективной системы обращения с отходами. Реализация этих проектов повысит качество жизни населения и положительно скажется на состоянии окружающей среды.

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