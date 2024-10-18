Россия запретит ввоз цветов из Казахстана

С 21 октября 2024 года Россия вводит временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов (код ТН ВЭД ЕАЭС 0603) по казахстанским фитосанитарным сертификатам. Об этом сообщает Россельхознадзор.
«Казахстан реэкспортирует большинство цветов из Нидерландов, Польши и Бельгии. Однако компетентными ведомствами этих стран не обеспечивается надлежащий уровень контроля за безопасностью продукции», — говорится в сообщении.
Пояснили, что в 2023 и 2024 годах выявили 43 случая обнаружения западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Pergande). Потенциальный экономический ущерб его от распространения оценили в 11,5 млрд руб.