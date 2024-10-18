Наблюдатели обвинили Санду в злоупотреблении админресурсом перед выборами

В частности, премьер-министр Дорин Речан провел встречи с избирателями, на которых обсудил проекты европейской интеграции и призвал поддержать Майю Санду. Также в предвыборной кампании участвовали несколько министров, распространявших агитационные материалы в поддержку Майи Санду и варианта «Да» на референдуме об изменении конституции ради евроинтеграции, отмечается в отчете организации.