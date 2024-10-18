Наблюдатели обвинили Санду в злоупотреблении админресурсом перед выборами

КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду активно использует административный ресурс для своей избирательной кампании, констатирует неправительственная организация Promo-LEX.
Promo-LEX, которая традиционно выделяет сотни человек для наблюдения за ходом избирательной кампании и проведением выборов в Молдавии, представила в пятницу четвертый отчет, охватывающий период с 1 по 15 октября.
«Злоупотребление административным ресурсом было выявлено в 114 случаях, большинство из них связано с Партией действия и солидарности (ПДС) и Майей Санду (105 случаев). В кампании приняли участие несколько высокопоставленных лиц, особенно представители ПДС».
В частности, премьер-министр Дорин Речан провел встречи с избирателями, на которых обсудил проекты европейской интеграции и призвал поддержать Майю Санду. Также в предвыборной кампании участвовали несколько министров, распространявших агитационные материалы в поддержку Майи Санду и варианта «Да» на референдуме об изменении конституции ради евроинтеграции, отмечается в отчете организации.
«Также были отмечены случаи использования государственных учреждений в целях накопления избирательного капитала, привлечения государственных служащих к предвыборной деятельности в рабочее время», — отмечено в документе.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.