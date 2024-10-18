МИД высказался о планах ЕС усилить эффективный контроль на границе с Беларусью

В документе еврочиновники заявили, что ЕС не позволит злоупотреблять «нашими ценностями, включая право на убежище, и подрывать наши демократии». В свою очередь пресс-секретарь белорусского дипведомства Анатолий Глаз подчеркнул, что Брюссель цинично придумал тему инструментализации миграции, чтобы заниматься откровенным лицемерием. И указал на то, что подобным заявлением в Евросовете перечеркнул для себя все касающиеся беженцев положения международного права, а также публично признались в том, что вся их многолетняя риторика о якобы универсальных европейских ценностях была лишь иллюзией для внешнего пользования.