МИД высказался о планах ЕС усилить эффективный контроль на границе с Беларусью

В Министерстве иностранных дел сказали о планах Евросоюза усилить эффективный контроль на границе с Беларусью, передает БелТА.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что Евросоюз заявил об ужесточении миграционного контроля на границе с Беларусью.
В документе еврочиновники заявили, что ЕС не позволит злоупотреблять «нашими ценностями, включая право на убежище, и подрывать наши демократии». В свою очередь пресс-секретарь белорусского дипведомства Анатолий Глаз подчеркнул, что Брюссель цинично придумал тему инструментализации миграции, чтобы заниматься откровенным лицемерием. И указал на то, что подобным заявлением в Евросовете перечеркнул для себя все касающиеся беженцев положения международного права, а также публично признались в том, что вся их многолетняя риторика о якобы универсальных европейских ценностях была лишь иллюзией для внешнего пользования.
— Ценности, которые мешают самим евробюрократам, сразу отправляются в утиль, — подчеркнул он.
Глаз напомнил об осведомленности европейских лидеров насчет того, что международное право и европейское законодательство обязывают их к гуманному обращению с беженцами. Как знают еврочиновники и о том, что хаос на границе является следствием безответственных решений властей ЕС о разрыве пограничного сотрудничества с сопредельными странами. Однако исправить ситуацию им мешает отсутствие политической решимости.
— В общем-то, им и нет дела до реального решения этой проблемы, и вообще до беженцев и мигрантов, чьи избитые и покалеченные тела десятками перебрасываются на нашу сторону границы, — заметил он.
Также представитель МИД опроверг заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о якобы «исключительности» миграционной ситуации на границе с Беларусью. Глаз обратил внимание на то, что через данный участок в ЕС попадает менее половины процента всех мигрантов.
А комментируя заявление про злоупотребление ценностями и подрыв демократии, Анатолий Глаз добавил, что Беларуси подобные европейские ценности не нужны.
— Такие современные европейские ценности нам и даром не нужны, а демократии в Брюсселе и так уже давно нет, — констатировал он.
Ранее глава МИД Беларуси заявил о вопиющем нарушении Конвенции ООН из-за беженцев.
Тем временем секретари совбезов Вольфович и Шойгу обсудили безопасность Беларуси и России.
Также министр экономики озвучил долг каждого белоруса.