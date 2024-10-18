В Комрате заявили, что Кишинев не хочет освобождать от таможенных пошлин гумпомощь из РФ

Народные избранники в НСГ также считают, что следует лоббировать этот вопрос через депутатов парламента из Гагаузии. С такими призывами выступили Демьян Карасени и Иван Димитрогло. Последний уверен, что на обращение Народного собрания в Кишиневе не ответят «по политическим причинам».