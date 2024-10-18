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В Комрате заявили, что Кишинев не хочет освобождать от таможенных пошлин гумпомощь из РФ

В Комрате так и не получили ответа от Кишинева на ранее направленную просьбу освободить от таможенных пошлин гумпомощь из России.

Источник: Sputnik.md

КОМРАТ, 18 окт — Sputnik. Парламент Молдовы так и не ответил на законодательную инициативу Комрата об освобождении российской гуманитарной помощи для Гагаузии от таможенных пошлин.

Народное собрание автономии направило соответствующую просьбу законодательному форуму еще в конце сентября.

На заседании в пятницу гагаузские депутаты обсудили свои дальнейшие шаги. Среди предложений — обращение к каждому из депутатов парламента и попытка ведения переговоров главы управления агропромышленного комплекса Гагаузии и министра сельского хозяйства Молдовы.

Народные избранники в НСГ также считают, что следует лоббировать этот вопрос через депутатов парламента из Гагаузии. С такими призывами выступили Демьян Карасени и Иван Димитрогло. Последний уверен, что на обращение Народного собрания в Кишиневе не ответят «по политическим причинам».

Россия по линии АНО «Евразия» ранее выразила готовность передать Гагаузии гуманитарную помощь в виде семян пшеницы и подсолнуха, удобрений на 120 тысяч гектаров и 5 тысяч тонн дизельного топлива.

Минувшее лето в Молдове выдалось самым жарким за 12 лет. Урожай в Гагаузии пострадал на площади 55 тысяч гектаров — это больше половины земель автономии. Ущерб составил порядка 357 миллионов леев.