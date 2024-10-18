ФСБ получит доступ к данным о гражданах России через ЗАГСы

В середине июля ТАСС писал, что в Госдуме рассматривается проект, обязывающий ФНС (оператор реестра ЗАГС) предоставлять ФСБ сведения о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, перемене имени, установления отцовства, а также о внесении изменений в акты реестра. Поправки предлагается внести в закон «Об актах гражданского состояния». Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поправки одобрил.