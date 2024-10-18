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ФСБ получит доступ к данным о гражданах России через ЗАГСы

ФСБ хочет получить доступ к данным из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале нормативных правовых актов.

Источник: РИА "Новости"

Изменения предлагается внести в постановление правительства от 29 декабря 2018 г. № 1746. Этот документ определяет правила предоставления сведений из реестра ЗАГСа государственным органам. Проект вносит ФСБ в список таких ведомств.

Согласно текущей редакции постановления, сведения из реестра могут получать МВД, Минздрав, Росстат, Минцифры, Социальный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и избиркомы. ФСБ в перечне госорганов, получающих данные, не числится.

В середине июля ТАСС писал, что в Госдуме рассматривается проект, обязывающий ФНС (оператор реестра ЗАГС) предоставлять ФСБ сведения о рождении и смерти, заключении и расторжении брака, перемене имени, установления отцовства, а также о внесении изменений в акты реестра. Поправки предлагается внести в закон «Об актах гражданского состояния». Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поправки одобрил.

ФСБ