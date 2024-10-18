Медведев назвал решение о военной помощи России и КНДР неслучайным

Он напомнил, что в Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, законопроект о ратификации которого был внесён в Госдуму президентом России Владимиром Путиным, есть статья «об оказании в случае нападения взаимной военной и иной помощи всеми имеющимися в распоряжении средствами в соответствии со статьёй 51 Устава ООН».
«Это неслучайно: добрососедские отношения между нашими странами прошли испытание временем. Москва и Пхеньян свято чтут традиции, завещанные нашими предками: жить в мире и согласии, делать всё для укрепления дружественного и взаимовыгодного сотрудничества. Наши позиции действительно близки: мы не приемлем одностороннего диктата враждебных неоколониальных сил во главе с Вашингтоном и осуждаем наглую военную возню по периметру своих границ», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».