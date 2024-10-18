Медведев назвал решение о военной помощи России и КНДР неслучайным

«Это неслучайно: добрососедские отношения между нашими странами прошли испытание временем. Москва и Пхеньян свято чтут традиции, завещанные нашими предками: жить в мире и согласии, делать всё для укрепления дружественного и взаимовыгодного сотрудничества. Наши позиции действительно близки: мы не приемлем одностороннего диктата враждебных неоколониальных сил во главе с Вашингтоном и осуждаем наглую военную возню по периметру своих границ», — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».