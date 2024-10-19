Asia Times: американские ракеты Patriot неоднозначно показали себя на Украине

Согласно изданию, армия США отказалась от планов полной замены своей ракетной системы Patriot и вместо этого решила усовершенствовать зенитно-ракетный комплекс Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE). Решение, объявленное 13 октября на ежегодной конференции Ассоциации армии США, было принято из-за высокой стоимости программы замены, сообщает Defense News.
Основное внимание будет уделено совершенствованию PAC-3 MSE для противодействия будущим угрозам, включая гиперзвуковые и маневренные баллистические ракеты, которые, как ожидается, появятся к 2040 году.
Defense News сообщает, что армия США изучает возможность более тесной интеграции систем Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) и Patriot для создания более эффективного управления боевым пространством. Агентство по противоракетной обороне (MDA) частично опробовала интеграцию этих двух комплексов на Индо-Тихоокеанском театре военных действий и убедилось в потенциальном преимуществе такого подхода.
Например, в мае 2023 года газета New York Times сообщила, что украинские ракетные комплексы ПВО Patriot успешно перехватили шесть российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» над Киевом.
Как отмечает Питер Митчелл, американский офицер противовоздушной обороны и преподаватель стратегических исследований в Вест-Пойнте, в статье Института современной войны за май 2023 года, успех Patriot может быть связан с ограничениями «Кинжала». По его словам, гиперзвуковые ракеты оснащаются гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем или другими усовершенствованными двигательными установками для обеспечения устойчивой маневренности на высоких скоростях, но в «Кинжале» используется твердотопливный ракетный двигатель.
По мнению Митчелла, такая конструкция вызывает сомнения в способности «Кинжала» поддерживать гиперзвуковые скорости на протяжении всего полета, особенно на заключительном этапе, что делает его уязвимым для перехвата.
Однако Moscow Times в октябре сообщила, что Россия успешно поразила в Павлограде (Днепропетровская область) две пусковые установки ракет Patriot американского производства, станцию управления и радар, входящие в состав системы, баллистической ракетой «Искандер».
Обозреватель ТАСС Виктор Бодров объясняет успех удара двумя причинами. Во-первых, тем, что Россия усовершенствовала разведывательно-ударный комплекс, и теперь он успешнее выявляет и уничтожает системы ПВО Patriot. И, во-вторых, тем, что Украина стремится размещать их вблизи линии фронта для прикрытия своих войск.
Также к минусам можно отнести высокую стоимость перехватчика Patriot PAC-3, составляющую 3,7 млн долларов, и длительный срок производства, равный почти 20 месяцам.
Как пишет Associated Press, пожертвование Украине ракет Patriot и недавнее решение США о размещении ракетной батареи THAAD в Израиле создают нагрузку на силы противовоздушной обороны США и приводят к задержкам в модернизации ее ракетных систем. Эти проблемы могут усугубиться в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай располагает более совершенными и многочисленными ракетами, чем Россия или Иран.
Китай эксплуатирует мобильную противокорабельную баллистическую ракету средней дальности DF-21D (Carrier killer), предназначенную для поражения кораблей в море с дальностью поражения от 1450 до 1550 километров и точностью до 20 метров с круговым вероятным отклонением (КВО).
Благодаря своей маневренной боеголовке и точности она представляет серьезную угрозу для военно-морских сил, в частности для авианосцев. Это подчеркивает передовые A2/AD возможности Китая (ограничение и воспрещение доступа маневра).
Помимо DF-21D, Китай располагает баллистической ракетой средней дальности (IRBM) DF-26 (Guam killer) с радиусом действия 4000 километров. Ракета может нести как обычные, так и ядерные боеголовки, а ее модульная конструкция позволяет быстро менять полезную нагрузку. Как и в случае с DF-21D, вариант DF-26B обладает противокорабельными возможностями.
Чтобы обойти противоракетную оборону США, Китай также может воспользоваться слабостями в американских «цепочках уничтожения» и начать атаки из нескольких областей, таких как космос, киберпространство и электромагнитный спектр, в сочетании с ракетными ударами.
Более того, интеграция различных систем противоракетной обороны, таких как Patriot и THAAD, сопряжена с трудностями. Например, разные системы ПВО не могут эффективно противостоять массированной атаке противника с использованием различных современных видов оружия —БПЛА, крылатых ракет, баллистических ракет и гиперзвукового оружия.
Учитывая ограниченность американских систем противоракетной обороны, США и их союзникам, возможно, придется принять иную парадигму сдерживания, сосредоточив внимание на возможностях нанесения ответного удара по противнику.
Title. США отказались от замены ЗРК Patriot на перехватчик нового поколения: модернизация Patriot, результаты на Украине, российские «Искандеры», возможности Китая.
Description. США решили модернизировать ЗРК Patriot. Читайте, какие результаты Patriot показал на Украине, в чем его уязвимость, перед какой российской ракетой он бессилен, чем угрожает США Китай.