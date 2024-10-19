Asia Times: американские ракеты Patriot неоднозначно показали себя на Украине

Как пишет Associated Press, пожертвование Украине ракет Patriot и недавнее решение США о размещении ракетной батареи THAAD в Израиле создают нагрузку на силы противовоздушной обороны США и приводят к задержкам в модернизации ее ракетных систем. Эти проблемы могут усугубиться в Индо-Тихоокеанском регионе, где Китай располагает более совершенными и многочисленными ракетами, чем Россия или Иран.