Путин пообещал не допустить появления на Украине ядерного оружия

«Могу сразу сказать, Россия этого (создания ядерного оружия на Украине.— “Ъ”) не допустит ни при каких обстоятельствах… Здесь сослагательного наклонения быть не может. Давайте не будем гадать на кофейной гуще, там англичане, или кто там еще подбросит (Киеву ядерное оружие.— “Ъ”)… Это же и фонд соответствующий, и действия соответствующие нужны. Это утаить невозможно. Как шило в мешке невозможно утаить. Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении», — сказал Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.