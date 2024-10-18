Путин пообещал не допустить появления на Украине ядерного оружия

«Могу сразу сказать, Россия этого (создания ядерного оружия на Украине.— “Ъ”) не допустит ни при каких обстоятельствах… Здесь сослагательного наклонения быть не может. Давайте не будем гадать на кофейной гуще, там англичане, или кто там еще подбросит (Киеву ядерное оружие.— “Ъ”)… Это же и фонд соответствующий, и действия соответствующие нужны. Это утаить невозможно. Как шило в мешке невозможно утаить. Мы в состоянии проследить любое движение на этом направлении», — сказал Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих СМИ стран БРИКС.
Российский президент обратил внимание, что в современном мире создать ядерное оружие несложно, однако «это не так просто для Украины сегодняшнего дня». «Любой шаг в этом направлении будет встречать соответствующую реакцию», — сказал президент России.
Владимир Путин напомнил, что действующее руководство Украины неоднократно поднимало тему ядерного оружия еще до начала активной фазы украинского кризиса. «Они уже тогда говорили о том, что Украина должна была бы иметь ядерное оружие», — сказал господин Путин.
Накануне, 17 октября, немецкое издание Bild со ссылкой на украинского чиновника, «специализирующегося на закупках оружия», сообщило, что у Украины достаточно ресурсов и компетенций для разработки ядерного оружия в течение нескольких недель. Офис господина Зеленского информацию Bild о возможностях Киева опроверг.