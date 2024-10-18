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В Минске начали рассылать SMS-сообщения призывникам

Во время осенней призывной кампании 2024 года в Минске отдельным призывникам пришли SMS-уведомления о необходимости явиться в военный комиссариат.

Об этом рассказал консультант отдела призыва на военную службу главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Андрей Мурашов, пишет «Минск-Новости».

По словам Андрея Мурашова, использование SMS-оповещения закреплено законом, но не является основным способом, в отличие от повесток.

Сообщение от военкомата по SMS содержит информацию о времени и дате явки призывника. Также в оповещении указывается адрес, по которому следует явиться гражданину, и телефон для справок.

Призывная кампания началась 2 сентября и продлится до 29 ноября. Гражданам, не получившим персональную повестку, рекомендуют своевременно прибыть в военный комиссариат для прохождения мероприятий призыва.