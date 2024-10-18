Парликов не видит предпосылок для повышения тарифов на энергоносители

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Предпосылок для повышения тарифов на энергоносители в настоящее время нет, такое мнение на встрече с мэрами Флорештского и Резинского районов высказал министр энергетики Молдовы Виктор Парликов, его цитирует местная пресса.
Чиновник отметил также, что цены на международных биржах снижаются.
«В беседе с местными властями, я заверил, что Республика Молдова никогда не окажется в той ситуации, в которой она была два года назад, и в настоящее время ведется интенсивная работа по интеграции в европейский рынок и завершению стратегических взаимосвязей с Румынией» , — сказал Парликов.
По мнению министра, Молдова «совершила огромный скачок в рекордные сроки» во всем, что означает диверсификацию источников поставок природного газа, либерализацию газового рынка, а также взаимодействие с рынком ЕС.
О том, что в наступившем холодном сезоне жители Молдовы будут оплачивать потребленные энергоносители по повышенным тарифам, ранее заявил и глава правительства страны Дорин Речан.