Парликов не видит предпосылок для повышения тарифов на энергоносители

«В беседе с местными властями, я заверил, что Республика Молдова никогда не окажется в той ситуации, в которой она была два года назад, и в настоящее время ведется интенсивная работа по интеграции в европейский рынок и завершению стратегических взаимосвязей с Румынией» , — сказал Парликов.