The Economist: как смерть Яхьи Синвара изменит Ближний Восток

Как утверждается в статье, 61-летний Синвар потратил годы на планирование нападения 7 октября 2023 года, в ходе которого тысячи боевиков ХАМАСА застали Израиль врасплох, прорвавшись через границу с Газой, убив около 1200 человек и захватив 250 заложников. С тех пор он скрывался в подземном лабиринте туннелей, общался со своими приближенными с помощью рукописных записок и избегал пользоваться мобильными телефонами, которые можно было отследить. При этом он, казалось, контролировал события так же хорошо, как мировые лидеры в своих роскошных офисах: осматривал израильских заложников, вел переговоры с ЦРУ через доверенных лиц и руководил военными действиями.