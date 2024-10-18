The Economist: как смерть Яхьи Синвара изменит Ближний Восток

Economist пишет, что Яхья Синвар погиб в секторе Газа, как и десятки тысяч жертв войны, которую он развязал годом ранее. Лидер палестинского исламистского движения ХАМАС был убит на юге Газы 16 октября. Массовая резня, которую он организовал годом ранее, изменила траекторию развития Ближнего Востока, хотя и не так, как он мечтал.
Все это повышает вероятность прекращения огня и освобождения заложников в Газе. И если это произойдет, то есть небольшой шанс деэскалации во всем регионе, даже несмотря на то, что в Ливане продолжается война и обсуждаются перспективы ответных действий Израиля на ракетные удары Ирана.
Как утверждается в статье, 61-летний Синвар потратил годы на планирование нападения 7 октября 2023 года, в ходе которого тысячи боевиков ХАМАСА застали Израиль врасплох, прорвавшись через границу с Газой, убив около 1200 человек и захватив 250 заложников. С тех пор он скрывался в подземном лабиринте туннелей, общался со своими приближенными с помощью рукописных записок и избегал пользоваться мобильными телефонами, которые можно было отследить. При этом он, казалось, контролировал события так же хорошо, как мировые лидеры в своих роскошных офисах: осматривал израильских заложников, вел переговоры с ЦРУ через доверенных лиц и руководил военными действиями.
Однако его поймали не благодаря высокотехнологичной разведке, а в результате случайной встречи. Согласно первоначальным сообщениям, ночью он находился с двумя мужчинами недалеко от Рафаха. Их заметил пеший патруль Армии обороны Израиля, сопровождаемый танками. В результате последовавшей перестрелки Синвар был ранен. Патруль не искал его, его тело было опознано только на следующий день, когда беспилотник обследовал полуразрушенное здание, где он укрывался.
Синвар верил, что нападение на Израиль ознаменует начало конца еврейского государства. Синвар был членом ХАМАС с момента основания движения в 1980-х годах и провел в израильской тюрьме 23 года. Он был осужден за убийство четырех палестинцев, обвиняемых в сотрудничестве с Израилем. Синвар был освобожден в ходе обмена пленными в 2011 году. По данным израильской разведки, он начал планировать теракт после того, как вернулся в Газу.
Документы, оказавшиеся в распоряжении Израиля, свидетельствуют о том, что Синвар вышел на связь с «Хезболлой», еще одним движением, поддерживаемым Ираном и базирующимся в Ливане, в надежде скоординировать наступление на Израиль по нескольким фронтам. Но в то время как ХАМАС достиг своей непосредственной цели 7 октября, разгромив базы ЦАХАЛ на границе с Газой и устроив резню, «Хезболла» ограничилась ракетными обстрелами малой дальности.
В израильской разведке есть два мнения о наследии Синвара. Некоторые считают, что он совершил роковую ошибку, посчитав, что Армия обороны Израиля не будет рисковать и не пошлет своих солдат в Газу. Другие убеждены, что им двигал фанатизм. «Синвар был полностью готов пожертвовать Газой и ее жителями», — говорит высокопоставленный офицер ЦАХАЛ, который потратил годы на изучение досье Синвара.
Последствия нападения, организованного им 7 октября 2023 года, нельзя назвать триумфальными даже по его жестоким меркам.
Армия обороны Израиля также обезглавила руководство «Хезболлы». И хотя Иран нанес ракетные удары по Израилю, Израиль восстановил военное сдерживание, нанеся ответные удары по иранским прокси по всему региону.
Сейчас встают три важных вопроса. Первый вопрос: что будет дальше с ХАМАС? В группировке образовался вакуум в руководстве, который может привести к ослаблению контроля над Газой.
Синвар не только с 2017 года возглавлял ХАМАС в Газе, но и последние три месяца взял на себя руководство всем движением, сменив Исмаила Ханию, который был убит Израилем в Тегеране 31 июля.
У ХАМАС все еще есть тысячи боевиков в Газе, которые сейчас в состоянии «партизанского режима», как выражается Израиль. На место временного командующего ХАМАС в Газе прочат брата и ближайшего соратника Синвара. Но он, скорее, обладает местным авторитетом и не имеет влияния за пределами Газы. Некоторые израильские аналитики надеются, что возникнет вакуум, во время которого жители Газы выступят против ХАМАС и местные лидеры выйдут на первый план. У ХАМАС также есть «внешнее» руководство, базирующееся в основном в Катаре, Турции и Ливане.
Оставшийся в живых высокопоставленный представитель этого крыла, бывший глава политбюро Халед Машаль может взять бразды правления в свои руки. Он в большей степени прагматик и противник отношений с Ираном, которые при Хании и Синваре обострились.
Это подводит ко второму вопросу: могут ли сейчас сложиться подходящие условия для прекращения огня в Газе?
В заявлении, объявляющем о смерти Синвара, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предложил такую перспективу тем, кто удерживает заложников: «Тем, кто сложит оружие, мы позволим уйти и остаться в живых». Израильское правительство уже обратилось к посредникам, которые вели переговоры о прекращении огня.
Синвар требовал полного и бесповоротного вывода армии обороны Израиля из сектора Газа в качестве условия для сделки. Нетаньяху, несмотря на уговоры своих руководителей службы безопасности, категорически возражал против такого шага. Теперь у него, возможно, есть стимул согласиться на сделку, к которой его также подталкивает администрация Джо Байдена.
За исключением крыла религиозных экстремистов в кабинете министров, Израиль практически не заинтересован в том, чтобы брать на себя ответственность за Газу, не говоря уже о ее восстановлении. Если после прекращения огня какая-либо альтернативная правительственная власть возьмет на себя условную ответственность, то сектору Газа, возможно, не будет грозить постоянная нищета, анархия или возможная аннексия.
Последний вопрос заключается в том, может ли перспектива прекращения огня и освобождения заложников в Газе привести к более широкой деэскалации во всем регионе. Возможно, лидеры Ирана сейчас хотят этого, по крайней мере временно. Хотя «Хезболла» и йеменские хуситы, утверждают, что воюют против Израиля из симпатии к палестинцам, они также являются участниками параллельной борьбы между Израилем и иранским режимом. Но после ударов, нанесенных по ХАМАС и «Хезболле», их желание вести борьбу, возможно, ослабеет.
Верит ли Израиль, что он может спокойно прекратить боевые действия? Синвару удалось нанести самый серьезный удар по еврейскому государству за всю его историю. Но Израиль уже прошел долгий путь к восстановлению военного сдерживания, хотя и ценой огромной репутации за пределами Ближнего Востока и огромных человеческих жертв в Газе.
И все же, как пишет The Economist, можно найти выход: выверенный ответ Израиля по Ирану, переговоры о прекращении огня в Газе и деэскалация в Ливане. Смерть Синвара дает Израилю шанс пойти на уступки, которые могли бы привести к прекращению этой войны.