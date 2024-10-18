Полиция Молдавии задержала активистов блока «Победа»

В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока «Победа» в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд постановил каждому по 30 суток ареста. В минувшую пятницу были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны.