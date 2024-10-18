Полиция Молдавии задержала активистов блока «Победа»

КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Полиция Молдавии сообщила в пятницу, что в рамках обысков по делу о незаконном финансировании политических партий и подкупе избирателей были задержаны два активиста блока «Победа».
В начале октября полиция Молдавии заявила, что провела более 100 обысков по делу о незаконном финансировании политсил, подкупе избирателей перед выборами и отмыванию средств. Три представителя оппозиционного блока «Победа» в Дрокиевском районе тогда были задержаны на 72 часа, позднее суд постановил каждому по 30 суток ареста. В минувшую пятницу были проведены обыски в мэрии города Оргеев, после которых четыре активистки блока были задержаны.
«Сегодня сотрудники Национального следственного управления совместно с Антикоррупционной прокуратурой провели ряд обысков в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий, инициативных групп и конкурентов на выборах в особо крупных размерах, а также об электоральной коррупции… В результате обысков были задержаны два человека».
По данным следствия, члены первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны ежемесячно получали денежные средства из неустановленных источников. В обмен на это они должны были убедить избирателей проголосовать за определенного кандидата, на которого укажут представители партии «Шанс» или блока «Победа», а также набрать участников для митингов, флешмобов и акций протеста.
По данным полиции, средства были получены через российский «Промсвязьбанк», за деятельность в пользу партий, а также за призыв к бойкоту референдума активисты якобы получали от 5 до 250 тысяч рублей.
Выборы президента Молдавии и референдум об изменении конституции страны ради евроинтеграции пройдут 20 октября. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов: помимо действующего президента Майи Санду, это бывший генпрокурор Александр Стояногло, экс-премьеры Василий Тарлев и Ион Кику, экс-глава Гагаузии Ирина Влах, экс-глава МВД Андрей Нэстасе, экс-глава МИД Тудор Ульяновский, экс-министр молодежи и спорта Октавиан Цыку, экс-прокурор Виктория Фуртунэ, лидер политсилы «Наша партия» Ренато Усатый и журналист Наталья Морарь.