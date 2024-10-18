Страны НАТО приготовились усилить помощь Киеву после выборов в США

«Мы не можем ожидать, что США продолжат брать на себя непомерное бремя… поэтому генеральный секретарь (альянса Марк Рютте — ред.) хочет, чтобы НАТО лидировало в оказании помощи в сфере безопасности, а не чтобы это делал один союзник», — цитирует издание слова собеседника.
Представитель оборонного блока добавил, что Европе нужно увеличить усилия по помощи Киеву еще и с учетом вероятной победы экс-президента США Дональда Трампа на президентских выборах 5 ноября.
«Я очень обеспокоен… Оптимизм — это не то слово, которое я бы использовал для описания ситуации (на Украине — ред.) прямо сейчас», — добавил чиновник НАТО.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.