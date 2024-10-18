СМИ указали на странную деталь в отношении Байдена к Зеленскому

Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый «план победы». Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение страны в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана «зависит от партнеров».