СМИ указали на странную деталь в отношении Байдена к Зеленскому

«Байден воздержался от визита на американскую авиабазу Рамштайн, якобы из-за урагана “Милтон”. Президент Украины Владимир Зеленский также изначально должен был посетить Рамштайн. Но из этого ничего не вышло», — говорится в тексте.
Байден в пятницу в Берлине провел двусторонние переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером. Как сообщили в Белом доме, обсуждался так называемый «план победы» Зеленского, ситуация на поле боя и дальнейшие перспективы конфликта.
Зеленский в среду представил в украинском парламенте так называемый «план победы». Документ включает пять пунктов и три секретных дополнения. В частности, первый пункт подразумевает приглашение страны в НАТО с последующим членством, второй — снятие ограничений на удары дальнобойным оружием по российской территории, третий — размещение на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. Зеленский подчеркнул, что реализация плана «зависит от партнеров».
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.