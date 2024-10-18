Глава МИД Британии призвал Пекин не допускать военных поставок из Китая в Россию

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми заявил своему китайскому коллеге Ван И, что Пекину не следует допускать экспорта своей военной продукции в Россию. Об этом говорится в заявлении, распространенном Форин оффисом по итогам встречи министров в Пекине.
«[Лэмми] заявил о наличии у Соединенного Королевства и Китая общей заинтересованности в мире и прекращении войны. Он вновь выразил опасения по поводу осуществления Китаем поставок оборудования для российского военно-промышленного комплекса, которые создают риск ухудшения отношений Китая с Европой», — говорится в документе. Глава МИД Великобритании также призвал Ван И «принять все меры для того, чтобы разобраться в ситуации с поставками», которые якобы «осуществляют китайские компании, снабжая российских военных».
В ходе визита в Китай британский министр также заявил о необходимости активизировать двусторонние контакты Лондона и Пекина.
«Он ясно дал понять, что, будучи глобальными игроками, обе страны обязаны работать вместе, чтобы найти прагматичные решения сложных проблем. Области для прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества ясны. К ним относятся совместная работа по достижению зеленого энергетического перехода, активизация усилий в сфере [устойчивого] развития и глобального здравоохранения, а также безопасное использование технологии искусственного интеллекта», — указали в британском ведомстве.
Ранее в МИД КНР неоднократно заявляли, что США и другие страны Запада распространяют дезинформацию о том, что Китай якобы оказывает военную поддержку России. Пекин также указывал, что экономическое и торговое сотрудничество между КНР и РФ не направлено против какой-либо третьей стороны.