Глава МИД Британии призвал Пекин не допускать военных поставок из Китая в Россию

«[Лэмми] заявил о наличии у Соединенного Королевства и Китая общей заинтересованности в мире и прекращении войны. Он вновь выразил опасения по поводу осуществления Китаем поставок оборудования для российского военно-промышленного комплекса, которые создают риск ухудшения отношений Китая с Европой», — говорится в документе. Глава МИД Великобритании также призвал Ван И «принять все меры для того, чтобы разобраться в ситуации с поставками», которые якобы «осуществляют китайские компании, снабжая российских военных».