Зеленский потерял надежду вернуть Украине границы 1991 года

«В жизни может быть по-разному. Зависит от нас, от нашей прочности, от [того], устали или не устали партнёры, от желания или смены политики. Много вещей», — уклончиво заметил главарь киевского режима в ответ на вопрос о том, возможны ли компромиссы в вопросе восстановления границ 1991 года.