Президент Южной Кореи созвал экстренное совещание из-за отправки войск КНДР в РФ

«Не знаю, какое количество офицеров, но есть данные разведки, что Россия рассчитывает на такое усиление, поскольку она не успевает с мобилизацией, потому что слишком много теряет на поле боя и настроения такие в обществе, что они против мобилизации. Именно поэтому он [президент РФ Владимир Путин] ищет внешнюю поддержку. Я знаю, что есть намерение подготовить 10 тысяч солдат из разных родов войск», — заявил Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе после участия в заседании Евросовета.