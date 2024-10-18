В сенате Байдена обвинили в отсутствии прогресса по Украине

«Я разочарован и озадачен тем, что ваша администрация за последние три месяца добилась так мало в отношении войны на Украине. Вы, похоже, готовы оставить следующему президенту “плохие карты”. Тем не менее, я настаиваю, что целенаправленные усилия под вашим руководством могли бы существенно изменить ситуацию в течение ваших последних 90 дней на посту президента», — говорится в письме Уикера в адрес Байдена, которое он опубликовал на своей странице в соцсети X.
Член комитета сената по вооружённым силам отмечает, что решил публично обратиться к Байдену после того как предыдущие попытки, включая засекреченное письмо, направленное в начале августа, и телефонный разговор с президентом, не принесли видимого прогресса.
В письме он опубликовал 10 рекомендаций, в основном касающихся предоставления более обширной военной помощи Украине и ускорения этих поставок.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем».