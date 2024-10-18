Полянский анонсировал заседание Совбеза по поставкам оружия Украине

На 25 октября Москва запланировала неформальное заседание по «формуле Арриа» по теме ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским регионам, в том числе по Курской области. По словам первого зампостпреда, на встрече прозвучат свидетельства о ситуации в регионе от первого лица.