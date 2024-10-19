Президент Республики Сербской БиГ рассказал, для чего едет на саммит БРИКС

В начале октября Додик заявил, что надеется на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани. В сентябре он сообщил РИА Новости, что с гордостью примет участие в саммите. Он назвал его мировым событием самого высокого ранга, в котором участвуют сильнейшие страны мира.
«Республика Сербская долго слушала европейские сказки и могла бы их слушать еще годами, если бы и они в ЕС не начали понимать, что есть и другие возможности… Нам оказана большая честь тем, что можем участвовать в саммите БРИКС в Казани. Это говорит о природе наших отношений с Россией и дружеском отношении, которое показывает президент Владимир Путин. Хотим быть там, где идет разговор о росте, развитии и новых возможностях для сотрудничества», — цитирует Додика телеканал РТРС.
Додик обратил внимание на опасность в настоящее время «внешнего давления, даже угроз, принуждения».
«Но выборы в Америке покажут то, насколько Европа наивно следовала всем их требованиям и то, как быстро меняется некоторая политика. Мы остались последовательными нашей политике и нейтральными во всех конфликтах, в которые нас хотели втянуть мировые державы… Россия и президент Путин — наши друзья, так же, как наши друзья все те, кто выказывает нам уважение и уважает наши права и наш голос», — подчеркнул президент РС БиГ.
С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС с участием глав государств. Власти Татарстана сообщали ранее, что в Казань прибудет большое количество иностранных делегаций, участие в саммите подтвердили 33 государства, в том числе 24 — на уровне первых лиц.