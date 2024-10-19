Президент Республики Сербской БиГ рассказал, для чего едет на саммит БРИКС

«Республика Сербская долго слушала европейские сказки и могла бы их слушать еще годами, если бы и они в ЕС не начали понимать, что есть и другие возможности… Нам оказана большая честь тем, что можем участвовать в саммите БРИКС в Казани. Это говорит о природе наших отношений с Россией и дружеском отношении, которое показывает президент Владимир Путин. Хотим быть там, где идет разговор о росте, развитии и новых возможностях для сотрудничества», — цитирует Додика телеканал РТРС.