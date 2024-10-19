Экс-главком ВСУ Валерий Залужный, работающий в настоящее время послом Украины в Британии, на выступлении в Королевском институте международных отношений не смог произнести слово civilized («цивилизованный»).
После трёх неудачных попыток произнести это слово, Залужный перешёл к следующему, а затем и вовсе обратился к переводчику.
На английском Залужный говорил не более двух минут. Помимо трудностей со словом «цивилизованный», дипломат повторял некоторые слова по три раза. В частности, он трижды произнёс слово «замечательный».
Кроме того, говоря о действиях Вооружённых сил Украины в Курской области, Залужный сослался на произведение Уильяма Шекспира и «отравил» Отелло.
«Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», — заявил он.
Напомним, согласно сюжету пьесы, Отелло заколол сам себя.
По данным журналистов, задержка с назначением Залужного послом в Лондоне была связана, в частности, с тем, что ему было необходимо «время» для изучения английского языка.
Ранее бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров заявил, что украинский глава Владимир Зеленский не сможет уволить экс-главкома Вооружённых сил Украины Валерия Залужного с должности посла в Великобритании из-за поддержки Запада.