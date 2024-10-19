Зеленский еще раз выступил против прямых переговоров с Россией о мире

Президенты Владимир Зеленский и Владимир Путин практически одновременно провели пресс-конференции, на которых высказались о ключевых вопросах, касающихся конфликта двух стран. Из заявлений следует, что РФ готова работать над заключением долгосрочного мира, а не перемирия «на неделю, на две или на год», Украина же работает над усилением своих позиций. Москва не допустит появления ядерного оружия на Украине «ни при каких обстоятельствах», а Киев и не собирается его получать. Россия не будет отдавать территории, Украина же не намерена признавать их потерю юридически. Тезисы лидеров России и Украины сравнила «Газета.Ru».