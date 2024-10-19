Армения и Азербайджан договорились о скорейшем подписании мирного соглашения

Министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Армении Арарат Мирзоян обсудили детали Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений, подчеркнув необходимость продолжения переговоров и усилий для его скорейшего завершения.
«Стороны условились продолжить переговоры по Соглашению об установлении мира и межгосударственных отношений, а также прилагать еще больше усилий для его скорейшего завершения и подписания», — сказано в сообщении на сайте МИД Азербайджана.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщал, что почти все условия мира между Ереваном и Баку согласованы. Алиев надеется, что длительный конфликт Азербайджана и Армении закончится благодаря мирной инициативе Баку, что станет важным событием для всего мира.