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Израиль заявил об отражении ракетной атаки со стороны Ливана

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля сообщила, что зафиксировала около 20 снарядов, летевших из Ливана.

Источник: © РИА Новости

«Было обнаружено около 20 ракет, летевших из Ливана на территорию Израиля. Часть снарядов была перехвачена, а остальные упали на открытой местности», — говорится в сообщении армии в Telegram-канале.

Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил «Хезболлах» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, «Хезболлах» ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых «Хезболлах» год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.