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Трамп: смерть Синвара облегчит перспективы достижения мира в секторе Газа

Политик планирует вскоре встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что гибель лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара может упростить процесс достижения мира в секторе Газа. Об этом 18 октября сообщило агентство Reuters.

Трамп, прибыв в Детройт, отметил, что устранение Синвара может облегчить перспективы мирного урегулирования в регионе.

Он также сообщил о своем намерении встретиться в ближайшее время с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Ранее палестинское движение ХАМАС подтвердило смерть своего лидера Яхьи Синвара в секторе Газа.

Как отметили представители ХАМАС, гибель Синвара лишь усилит решимость их движения продолжать борьбу с Израилем.