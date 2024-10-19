Трамп: смерть Синвара облегчит перспективы достижения мира в секторе Газа

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что гибель лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара может упростить процесс достижения мира в секторе Газа. Об этом 18 октября сообщило агентство Reuters.
Трамп, прибыв в Детройт, отметил, что устранение Синвара может облегчить перспективы мирного урегулирования в регионе.
Он также сообщил о своем намерении встретиться в ближайшее время с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Ранее палестинское движение ХАМАС подтвердило смерть своего лидера Яхьи Синвара в секторе Газа.
Как отметили представители ХАМАС, гибель Синвара лишь усилит решимость их движения продолжать борьбу с Израилем.