Al Aqsa: при ударе ЦАХАЛ по лагерю Джебалия в Газе пострадали 70 человек

Ранее Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации двух вооруженных лиц, которые проникли на территорию Израиля из Иордании в районе Мертвого моря.



По данным ЦАХАЛ, нарушители открыли огонь по военным, после чего были нейтрализованы.