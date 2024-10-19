Al Aqsa: при ударе ЦАХАЛ по лагерю Джебалия в Газе пострадали 70 человек

В результате израильского авиаудара по лагерю Джебалия на севере сектора Газа погибли не менее 30 человек, еще 70 получили ранения. Такие сведения приводит палестинский телеканал Al Aqsa.
Сообщается, что удар был нанесен по нескольким домам в районе Телль-эз-Заатар.
В последние дни этот лагерь регулярно подвергается израильским бомбардировкам.
Ранее Израильская армия (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации двух вооруженных лиц, которые проникли на территорию Израиля из Иордании в районе Мертвого моря.
По данным ЦАХАЛ, нарушители открыли огонь по военным, после чего были нейтрализованы.