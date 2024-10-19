Дипломат попытался выступать на английском. Не сумев произнести слово «цивилизованный», он обратился за помощью к переводчику. Затем генерал переврал сюжет шекспировской трагедии «Отелло», заявив, что главный герой отравил себя, хотя, согласно сюжету, он себя заколол.
«Там идет война. Вот и все. И у войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, это было бы похоже на шоу. Но это не шоу», — заявил дипломат.
В мае Валерий Залужный был назначен чрезвычайным и полномочным послом Украины в Великобритании. Осенью прошлого года ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД России называл затянувшуюся ситуацию со слухами вокруг отставки Залужного агонией украинских властей. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила мнение, что это отражение полного распада украинской власти и окончательного распада украинской государственности.
*Признан в России нежелательной организацией.