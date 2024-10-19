Берн ответил «разочарованному» послу США из-за санкций против России

Швейцария поддерживает введение санкций против России, но требование о предотвращении их обхода компаниями не совсем понятно, заявил Государственный секретариат страны по экономическим вопросам (SECO) Reuters после отказа в полной мере принять санкции, введенные против России ЕС.
Правительство Швейцарии не согласилось с требованием, согласно которому компаниям следует предотвращать обход ограничений через своих «дочек» «в меру своих возможностей».
В SECO подчеркнули, что Берн «непоколебимо и однозначно поддерживает санкции против России», однако «компаниям будет совершенно непонятно, какие меры они должны предпринять».
В ведомстве добавили, что власти Швейцарии рассмотрят возможность принятия более четкой формулировки.
Положения 14-го пакета санкций ЕС позволяют гражданам и компаниям стран объединения потенциально обращать взыскание на активы российских компаний в Евросоюзе. Швейцария, отказавшись принимать его полностью, сослалась на то, что ее собственное законодательство уже позволяет преследовать дочерние компании, базирующиеся в стране.
Reuters отмечает, что посол США в стране Скотт Миллер выразил разочарование решением Берна. Дипломат говорил, что следует работать над устранением «лазеек», которые позволяют зарубежным дочерним компаниям обходить санкции.
Россия считает санкции нелегитимными и нарушающими международное право.