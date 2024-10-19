В Чехии заявили о проблемах с набором в армию

Как уточнило издание, согласно данным Минобороны государства, на начало 2024 года в армии Чехии насчитывалось 27 826 профессиональных военнослужащих и 4 266 членов активного резерва. Ведомство к 2030 году планирует иметь 30 тысяч профессиональных бойцов и 10 тысяч членов действующего резерва.