Глава чешского генштаба заявил, что набор в армию отстает от потребностей

Ржегка подчеркнул важность не только набора нового персонала, но и контроля за соотношением демобилизующихся и новобранцев. По его словам, в этом году ситуация с пополнением кадров неблагоприятная, и тенденция ухудшается. В будущем, отметил он, армии потребуется ввести более решительные меры, в том числе расширить льготы для военнослужащих, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке труда.