Глава чешского генштаба заявил, что набор в армию отстает от потребностей

Набор в профессиональную армию идет не так хорошо, как необходимо. С таким заявлением выступил начальник генерального штаба армии Чехии Карел Ржегка на открытии пражской выставки, посвященной 20-летию отмены обязательной военной службы, как сообщает агентство ЧТК.
Хотя Ржегка не привел конкретных цифр, министерство обороны опубликовало статистику, согласно которой на начало 2024 года в армии числилось 27 826 профессиональных военнослужащих и 4 266 резервистов. Согласно плану ведомства, к 2030 году планируется увеличить эти цифры до 30 тысяч профессиональных военных и 10 тысяч резервистов.
Ржегка подчеркнул важность не только набора нового персонала, но и контроля за соотношением демобилизующихся и новобранцев. По его словам, в этом году ситуация с пополнением кадров неблагоприятная, и тенденция ухудшается. В будущем, отметил он, армии потребуется ввести более решительные меры, в том числе расширить льготы для военнослужащих, чтобы оставаться конкурентоспособной на рынке труда.
Генерал добавил, что уже разработан комплекс мер на краткосрочную и среднесрочную перспективу, который обсуждается с министерством обороны, и готовятся предложения для законодательных изменений.
Между тем стало известно, что годовой план по набору контрактников для Вооруженных сил России выполнен на 78%.