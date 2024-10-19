Al Masirah: США и Британия атаковали йеменский город Ходейда

Американские и британские военные нанесли удары по городу Ходейда, расположенному Йемене, сообщает телеканал Al Masirah.
Населённый пункт является административным центром провинции Ходейда. Данную территорию контролируют хуситы.
В сообщении телеканала говорится, что Соединённые Штаты и Британия нанесли не менее двух ударов по порту Рас-Иса, находящегося на берегу Красного моря.
Сведения о погибших и пострадавших в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что ВС США ударили по пяти подземным складам оружия, находившимся на подконтрольной хуситам территории Йемена.
Также стало известно, что Израиль атаковал аэропорт и электростанцию в йеменской Ходейде.