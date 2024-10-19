В Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу НАТО

Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Также там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и о размещении на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.