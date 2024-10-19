В Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу НАТО

«Если вы хотите модернизировать украинские вооруженные силы, причем с привлечением других стран, то я могу представить, что вы также хотите оценить прогресс, который украинцы достигают в этом направлении (в вопросе борьбы с коррупцией. — Прим. Ред.)», — приводит его слова Reuters.
Брекельманс призвал выработать четкие критерии, которым Украина должна будет соответствовать для принятия в НАТО, иначе принять решение о приглашении в альянс, по его словам, будет сложно.
«Если у вас нет такой ясности, я не вижу, чтобы 32 союзника согласились предоставить приглашение», — признал он.
Брекельманс также сообщил, что среди стран-членов НАТО до сих пор нет консенсуса по поводу приглашения Украины в альянс, заявив, что среди них ходят «очень разные мнения по этому вопросу».
Незамедлительное приглашение Украины в альянс — первый пункт в так называемом плане победы Владимира Зеленского. Всего там пять пунктов и три секретных дополнения. Также там говорится о снятии ограничений на удары дальнобойным западным оружием по российской территории и о размещении на Украине «комплексного неядерного пакета сдерживания» России. По задумке Зеленского, конфликт должен завершиться не позднее 2025 года.
В российском МИД этот план назвали набором бессвязных лозунгов.
Также о том, что НАТО в ближайшее время не станет приглашать Киев, заявляла американский постпред при организации Джулианна Смит.
Президент Владимир Путин называл возможное вступление Украины в альянс угрозой для безопасности России и подчеркивал, что эти риски стали одной из причин начала специальной военной операции.