В КНДР нашли обломки южнокорейского дрона и пригрозили Сеулу ударами

«Повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьёзная военная провокация против суверенитета КНДР, объявление войны, будут нанесены немедленные ответные удары», — цитирует агентство заявление Минобороны.