Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КНДР нашли обломки южнокорейского дрона и пригрозили Сеулу ударами

Следующее вторжение «военных средств» Сеула будет считаться объявлением войны.

Источник: Аргументы и факты

В районе Пхеньяна обнаружены обломки южнокорейского разведывательного беспилотного летательного аппарата, сообщает ЦТАК со ссылкой на Минобороны КНДР.

По словам представителя ведомства, обломки были обнаружены ещё 13 октября.

В МО Северной Кореи подчеркнули, что следующее вторжение «военных средств» Сеула будет считаться объявлением войны, а также станет причиной ответных ударов.

«Повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьёзная военная провокация против суверенитета КНДР, объявление войны, будут нанесены немедленные ответные удары», — цитирует агентство заявление Минобороны.

Кроме того, по информации ЦТАК, Генштаб армии Северной Кореи сохранит «состояние боеготовности артиллерии у южной границы».

Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры подрыва Северной Кореей межкорейских дорог.