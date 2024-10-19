В КНДР нашли обломки южнокорейского дрона и пригрозили Сеулу ударами

В районе Пхеньяна обнаружены обломки южнокорейского разведывательного беспилотного летательного аппарата, сообщает ЦТАК со ссылкой на Минобороны КНДР.
По словам представителя ведомства, обломки были обнаружены ещё 13 октября.
В МО Северной Кореи подчеркнули, что следующее вторжение «военных средств» Сеула будет считаться объявлением войны, а также станет причиной ответных ударов.
«Повторное обнаружение и подтверждение акта вторжения военных средств Республики Корея на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет расценено как серьёзная военная провокация против суверенитета КНДР, объявление войны, будут нанесены немедленные ответные удары», — цитирует агентство заявление Минобороны.
Кроме того, по информации ЦТАК, Генштаб армии Северной Кореи сохранит «состояние боеготовности артиллерии у южной границы».
Ранее сообщалось, что в Сети появились кадры подрыва Северной Кореей межкорейских дорог.