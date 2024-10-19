FT напомнила о словах Маска «если Трамп проиграет, мне конец»

Около двух недель назад Маск посетил митинг Трампа в Батлере в штате Пенсильвания — в июле в этом же городе было совершено покушение на республиканца, он почти не пострадал. На митинге бизнесмен сказал, что «по-настоящему проверить характер человека можно по тому, как он ведет себя под огнем» и отметил, что после стрельбы Трамп вскинул вверх кулак и призвал к борьбе.