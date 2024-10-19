«Раскол»: в США пришли в ужас от событий на Украине

«Решение о налете на концерты подчеркнуло давно назревавший в украинском обществе раскол между молодыми людьми, которые пошли воевать, и теми, кто этого не сделал. Некоторые говорят, что тем, кто избегает призыва, не следует посещать концерты», — пишет автор статьи.