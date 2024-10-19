Посол: Путин и Пашинян будут иметь возможности для общения на саммите БРИКС

ЕРЕВАН, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян будут иметь возможности для общения на полях саммита БРИКС в Казани, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
По его словам, принятие Пашиняном личного приглашения Путина принять участие в мероприятиях формата «БРИКС+» в рамках XVI-го саммита объединения в Казани — само по себе отражение тесных контактов между Россией и Арменией на высшем уровне.
«Полагаю, что наши лидеры будут иметь возможности для общения, но в каком формате и с какой повесткой дня — это уже будет зависеть от программы данного международного форума, которая будет весьма насыщенной», — отметил Копыркин, отвечая на вопрос, планируются ли российско-армянские контакты «на полях» предстоящего саммита БРИКС в Казани.