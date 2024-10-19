Посол: Путин и Пашинян будут иметь возможности для общения на саммите БРИКС

«Полагаю, что наши лидеры будут иметь возможности для общения, но в каком формате и с какой повесткой дня — это уже будет зависеть от программы данного международного форума, которая будет весьма насыщенной», — отметил Копыркин, отвечая на вопрос, планируются ли российско-армянские контакты «на полях» предстоящего саммита БРИКС в Казани.