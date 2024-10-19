В Венесуэле вновь выразили стремление к интеграции с БРИКС

«Венесуэла подтверждает своё намерение проложить путь к интеграции в БРИКС, где мы предоставим наши знания в борьбе с односторонними принудительными мерами, а также наши богатые природные ресурсы на службу народов», — написал Хиль в своем Telegram-канале.
На форуме в Каракасе, который прошел по инициативе боливарианского правительства, выступили послы России и Бразилии Сергей Мелик-Багдасаров и Гильвания Мария де Оливейра, которые поделились своим взглядом на текущую международную ситуацию.
«В этом контексте противостоят друг другу две модели: одна, которая выступает за равенство, во главе с БРИКС, и другая, которая увековечивает неоколониализм, приносящий пользу только империалистическим элитам», — подчеркнул Хиль.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Россия с 1 января 2024 года приняла на себя председательство в БРИКС. Год начался с присоединения к объединению новых членов — помимо РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, в нее теперь входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Председательство России в БРИКС проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства РФ организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий. Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.