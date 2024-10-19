Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил в интервью РИА Новости, что Харьков должен быть освобожден, однако говорить о конкретных сроках пока рано.
По его словам, город остается русским, и многие жители Харькова это осознают, хотя не все могут открыто выражать свое мнение, так как находятся под оккупацией Киева.
Ганчев выразил уверенность в том, что Харьков ждет своего времени. Он также отметил, мчто обсуждение планов по освобождению города будет возможно лишь тогда, когда российские войска подойдут к его границам.
Ранее российская армия освободила населенный пункт Плёхово в Суджанском районе Курской области.