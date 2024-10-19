В деле экс-телеведущей Курбангалеевой могут появиться новые фигуранты

В уголовном деле, связанном с бывшей телеведущей Фаридой Курбангалеевой*, обвиняемой в оправдании терроризма и распространении фейков о российской армии, могут появиться новые фигуранты.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела, оно было возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой и других неназванных лиц.
Правоохранительные органы рассказали агентству, что в рамках этого дела проводились оперативные мероприятия, касающиеся мужа Курбангалеевой, Дениса Красильникова, и рассматривалась возможность возбуждения дела против него. Однако после его смерти дело решили не открывать.
В конце июня Замоскворецкий суд заочно арестовал Курбангалееву, предъявив ей обвинения по статьям, связанным с публичным оправданием терроризма и распространением ложной информации о действиях российских вооруженных сил. Она была объявлена в международный розыск.
Ранее бывшая ведущая канала «Россия 1» Фарида Курбангалеева обжаловала в суде свой статус иностранного агента.
*Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.