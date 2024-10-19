Посол допустил общение Путина и Пашиняна на саммите БРИКС

Ранее Пашинян заявил, что Между Россией и Арменией в последнее время наблюдается активный политический диалог. По словам политика, между странами регулярно проводятся встречи на высоком уровне. В частности, Пашинян привел в пример недавний визит вице-премьера России Алексея Оверчука в Ереван, а также встречу правительств двух стран на саммите ЕАЭС в армянской столице.