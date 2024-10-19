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FT: США готовы предоставить Киеву до $20 млрд за счёт активов РФ

Американская сторона предоставит средства, несмотря на вето.

Источник: AP 2024

Соединённые Штаты готовы предоставить Киеву до 20 миллиардов долларов в рамках кредита, согласованного государствами «Большой семёрки», за счёт активов Российской Федерации, пишет Financial Times.

«США готовы предоставить Украине до 20 миллиардов долларов в рамках кредита G7 с погашением за счёт прибыли, полученной от замороженных российских активов», — говорится в публикации.

Издание ссылается на американских чиновников.

Они утверждают, что американская сторона предоставит средства, несмотря на вето, наложенное венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

Также сообщается, что «процесс переговоров по кредиту ускорился», так как западные страны намереваются предоставить его до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты внесут 20 миллиардов долларов в пакет помощи Киеву, если ЕС изменит режим антироссийских санкций.