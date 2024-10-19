«Госпожа министр иностранных дел, Германия не находится в состоянии войны с Россией. Мы, действительно, должны сделать все, чтобы этого не произошло в результате дальнейшей эскалации, или даже лунатизма», — сказал он, обращаясь к Бербок.
Вундрак обвинил главу МИД в том, что нынешняя политика Германии вредит немецкому народу, а также напомнил, что победить Россию военным путем маловероятно.
«Возможно, в интересах Германии не поддерживать долгую и кровавую войну на истощение, ослаблять Россию или даже пытаться победить Россию военным путем через Украину, что маловероятно по мнению военных специалистов», — предупредил депутат.
Ранее СМИ сообщали, что в партии «Зеленых», в которой также состоит и глава МИД Германии Анналена Бербок, призвали пересмотреть враждебную политику в отношении России, а также учитывать ее интересы в сфере безопасности при урегулировании украинского конфликта.
Владимир Путин неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.