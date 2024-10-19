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Хоценко провел кадровые перестановки в составе правительства Омской области

В субботу, 19 октября 2024 года, Виталий Хоценко объявил о кадровых изменениях в составе регионального правительства.

На пост заместителя председателя правительства Омской области назначен Иван Колесник. Он будет курировать министерства спорта, культуры, образования и управление по молодежной политике. Исполнять обязанности министра спорта будет Ольга Степанова.

Иван Кротт в статусе министра образования сосредоточится на вопросах развития системы образования в должности руководителя профильного министерства.

«Это очень большой блок, тем более в ведение министерства передается все, что связано с модернизацией инфраструктуры детского оздоровительного отдыха. Необходимо сосредоточиться на новом президентском национальном проекте “Молодежь и дети”. Кроме того, существенно возрастает количество задач в части реализации программы по капитальному ремонту школ, детских садов и зданий общежитий колледжей», — подчеркнул губернатор Виталий Хоценко.

Отметим, ранее Колесник занимал пост министра спорта Омской области.