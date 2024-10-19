Министр образования Иван Кротт займётся новым нацпроектом

Решение о том, что Иван Кротт покидает пост вице-губернатора, было принято на оперативном совещании в правительстве Омской области. Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, Иван Кротт продолжит возглавлять министерство образования Омской области и сосредоточится на новом президентском национальном проекте «Молодёжь и дети», а также на модернизации инфраструктуры детского оздоровительного отдыха, которая тоже переходит в ведомство Минобразования.
Кроме того, в Минобре вырастут задачи в части реализации программы по капитальному ремонту школ детских садов и зданий колледжей.
Вместе с тем на должность вице-губернатора назначен экс-министр спорта Омской области Иван Колесник. В его ведении будут министерство спорта, министерство культуры, министерство образования, а также управление по молодёжной политике.
Министерство спорта временно возглавит Ольга Степанова, которая примет на себя обязанности исполняющего обязанности министра.