Министр образования Иван Кротт займётся новым нацпроектом

Решение о том, что Иван Кротт покидает пост вице-губернатора, было принято на оперативном совещании в правительстве Омской области. Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, Иван Кротт продолжит возглавлять министерство образования Омской области и сосредоточится на новом президентском национальном проекте «Молодёжь и дети», а также на модернизации инфраструктуры детского оздоровительного отдыха, которая тоже переходит в ведомство Минобразования.