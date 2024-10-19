19-летнюю девушку избрали депутатом этой осенью в Хабаровском крае

Как отметили в крайизбиркоме, самыми популярными именами у мужской половины депутатов стали Александр и Сергей — таких в крае 15 человек. А у прекрасной половины слуг народа в абсолютные лидеры выбились Татьяны — всего их выбрали 15. Из наиболее редких имён в списках кандидатов — Зарина, Майла, Фанзия, Ромас, Тарон и Изабелла.