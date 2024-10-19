19-летнюю девушку избрали депутатом этой осенью в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стали известны возраст самого молодого и пожилого депутатов, а также наиболее частые имена народных избранников. Статистикой поделились в Telegram-канале краевой избирательной комиссии.
Наиболее низкую возрастную планку на сентябрьских выборах задала 19-летняя Эвелина Романько. Её выбрали в Совет депутатов Кругликовского сельского поселения района имени Лазо. А обладателем самого почтенного возраста среди депутатов стал 77-летний Василий Поляков, избравшийся депутатом в совет села Верхняя Манома.
Как отметили в крайизбиркоме, самыми популярными именами у мужской половины депутатов стали Александр и Сергей — таких в крае 15 человек. А у прекрасной половины слуг народа в абсолютные лидеры выбились Татьяны — всего их выбрали 15. Из наиболее редких имён в списках кандидатов — Зарина, Майла, Фанзия, Ромас, Тарон и Изабелла.
Всего итогам кампаний 8 сентября 2024 года было разыграно 285 мандатов.